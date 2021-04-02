Учасниці «Від пацанки до панянки» побачили свої трупи в морзі

Дівчата зіткнулися віч-на-віч із власною смертю

Тема смерті у п’ятому сезоні реаліті «Від пацанки до панянки» (Новий канал) займає символічне місце. То дівчата ховали свої Zалежності у справжній труні, то копали могили для минулого життя. Тепер вони потрапили в морг, де зустрілися з собою.

– Коли я підійшла до трупа, побачила, що на нозі у нього висіла бирка, – розповідає Настя #Сем Самило. – Там були написані мої ім’я, прізвище та вік. Це мене вбило. У мене був ступор.

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Всього трупів було дев’ять, як учасниць на проекті.

– Я боюся смерті, – зізнається Олена #Зая Пітин. – Мені здається, що помру в лютих муках. Незважаючи, на те, що страх смерті є, вчинила більше п’яти спроб суїциду. Якби одного разу не врятували випадкові перехожі, мене б зараз не було серед живих.

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У морзі дівчата опинилися не випадково. Там їх чекало морально складне випробування.

– Ми будемо багато говорити на тему смерті, – пояснює психолог реаліті Наталія Борисова. – І немає людини, яка не боялася б її. Але дивно, що багато хто вибирає смерть раніше строку. В історіях учасниць багато ситуацій, коли вони хотіли накласти на себе руки. І нам було важливо зрозуміти, що ж їх змусило прийти до такого рішення.

Яких висновків дійдуть психолог і учасниці проекту – дивіться у понеділок, 5 квітня, о 19:00 в реаліті «Від пацанки до панянки» на Новому каналі.