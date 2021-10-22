Влада Роговенко вийшла заміж! Перші весільні фото

Учасниця «Супермодель по-українськи» і «Від пацанки до панянки» (Новий канал) розписалася з батьком своєї дитини

Влада Роговенко офіційно стала дружиною! Сьогодні, 22 жовтня, учасниця гучних реаліті Нового каналу вийшла заміж за моряка та блогера Олександра Космоса, батька свого однорічного сина Марка. Радісними новинами щаслива дівчина поділилася в своєму Instagram, і опублікувала декілька весільних фото.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Владислава Роговенко (@vladyslava_rogovenko)

На подив шанувальників, Влада та Олександр вирішили не влаштовувати пишне торжество. Вони залишили дитину під наглядом близьких і вирушили в Дніпровський РАЦС, де розписалися без зайвої метушні. Не побачили фанати й традиційних нарядів нареченої і нареченого, замість них закохані «вбралися» в спортивні костюми.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Владислава Роговенко (@vladyslava_rogovenko)

«Церемонію зробимо там, де тепло. Сьогодні вирішимо, куди полетимо. Не бачу сенсу в білій сукні взагалі. Купити її на один день? І повісити до наступного весілля? Краще придбаю 5 пар нових кросівок, – зазначила в Instagram Влада Роговенко. – Я нічого не мають проти весіль і нічого поганого не бачу в тому, щоб прагнути зробити своє весілля красивим – але це не повинно бути головною метою. На перше місце краще ставити ваш із чоловіком комфорт. Прізвище я змінила, до речі. Але все одно для всіх я залишаюся Роговенко».

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