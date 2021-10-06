Женя Мазур зізналася, чи приймає наркотики

За словами дівчини, після завершення навчання в Школі леді протистояти спокусі стало набагато складніше

Нещодавно на сайті та YouTube-каналі Нового стартував осінній сезон спецпроекту «Предметка». У прем’єрному випуску на відверту розмову до Сергія Нікітюка прийшла 20-річна Женя Мазур. Вперше про дівчину почули в 2020 році, коли на екрани вийшов четвертий сезон реаліті «Від пацанки до панянки» за її участі. А після перемоги в шоу вона отримала не тільки грошовий приз, а й відданих шанувальників, які активно стежать за її життям у соціальних мережах.

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На проект «Від пацанки до панянки» (Новий канал) Женя Мазур прийшла з наркотичною залежністю. Протягом усього навчання в Школі леді дівчині було несолодко – вона страждала від сильних ломок, боролася з бажанням все кинути й піти. Але завдяки своїй силі волі, допомозі викладачів, психолога та знімальної групи Жені вдалося вистояти в цій боротьбі. Вона не тільки взяла під контроль залежність, а й стала переможницею реаліті.

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Після завершення четвертого сезону «Від пацанки до панянки» багатьом глядачам Нового каналу було цікаво, чи вдалося Жені Мазур остаточно відмовитися від наркотиків, і чи не зірвалася вона, опинившись у реальному світі. Про це дівчина відверто розповіла на зйомках проекту «Предметка».

– У Школі леді я спілкувалася тільки з психологом. Професійних наркологів або фахівців, які працюють з залежностями, не було, – поділилася Женя. – Наташа [Наталія Єжова, психологиня проекту «Від пацанки до панянки»] дуже мені допомогла, але з нею ми розбиралися в основному з внутрішніми дитячими поломками, пропрацьовували їх. Після проекту, коли я залишилася без постійного нагляду, один на один зі своєю залежністю, мною заволоділи погані думки. Мене оточувала спокуса, мені дійсно хотілося знову «закинутися» і забутися. Тоді я зрозуміла, що мені потрібна допомога фахівців, ще один крок, щоб завершити внутрішню боротьбу. Тому я сама звернулася в реабілітаційний центр, і провела там декілька місяців. Цей курс лікування дуже мені допоміг.

Більше відвертих зізнань переможниці четвертого сезону «Від пацанки до панянки» Жені Мазур дивись у спецпроекті «Предметка» з Сергієм Нікітюком: