Учасниця Від пацанки до панянки розповіла про прийдешнє поповнення

Юля #Фініш Куділінська розповіла, як планує виховувати сина та доньку

Незважаючи на те, що п’ятий сезон реаліті «Від пацанки до панянки» добіг кінця, шанувальники продовжують стежити за життям його учасниць. Саме тому Сергій Нікітюк вирішив запросити учениць Школи леді в студію «Предметка. Пост-шоу» і поставити запитання, які цікавлять багатьох глядачів проекту.

Фіналістка «Від пацанки до панянки» Юля Куділінська: «Я не згодна з перемогою Лери Ткаченко!»

Так, героїнею одного з випусків стала Юля #Фініш Куділінська, фіналістка п’ятого сезону «Від пацанки до панянки». Під час відвертого інтерв’ю з Сергієм Нікітюком пацанка розповіла про складні взаємини з прийомною мамою, кохану дівчину, через яку вона ледь не залишила проект напередодні фіналу, і незгоду з перемогою Лєри Ткаченко. Юля також зізналася, що мріє стати мамою і поділилася, які методи виховання планує використовувати.

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– Материнство – моя мрія. Дуже хочу сина та доньку, – розповіла Юля #Фініш Куділінська.– Як я буду їх виховувати? Напевно, даватиму дітям все, що їм необхідно в матеріальному плані, як це робила моя мама. Але в той же час я оточуватиму їх любов’ю, турботою і увагою. Мої діти отримають цього більше, ніж отримувала в дитинстві я. Вчитимуся на помилках мами.

Більше одкровень Юлі Куділінської про життя до та після участі в «Від пацанки до панянки», а також про закулісні секрети реаліті дивись у «Предметці» просто зараз: