Фіналістка «Від пацанки до панянки» запустить власний бізнес
Іра Бакуліна розповіла Сергію Нікітюку про майбутній стартап
Незважаючи на те, що п’ятий сезон реаліті «Від пацанки до панянки» вже добіг кінця, «Предметка. Пост-шоу» з його учасницями триває. Цього разу на відверту розмову до Сергія Нікітюка прийшла Ірина Бакуліна – фіналістка гучного реаліті. Вона розповіла, що насправді відбувалося за кадром «Пацанок», як змінилося її життя після навчання у Школі леді, а також поділилася планами на майбутнє.
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Зокрема, Іра Бакуліна зізналася, що хоче запустити власний стартап із виготовлення і продажу худі з ексклюзивними принтами. Фіналістка «Від пацанки до панянки» (Новий канал) планує створювати ескізи самостійно та друкувати їх на одязі.
– Я ще на проекті відкрила в собі любов до малювання. Постійно займалася цим, коли видавалася вільна хвилинка, – поділилася #Бакуля. – Над ліжком висіли мої художества. Там був жираф, більше схожий на верблюда, і багато іншого. Дуже смішні малюнки! А якщо серйозно, малюю я відверто погано. Але шанувальникам подобається, тому мені хочеться продовжувати.
Більше одкровень Іри Бакуліної про зйомки п’ятого сезону «Від пацанки до панянки», життя після завершення реаліті та особисте життя дивися у новому випуску Предметки просто зараз: