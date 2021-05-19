Влаштувалася на роботу і поборола агресію: фіналістка «Пацанок» розповіла про життя після проекту

Юля #Фініш Куділінська зізналася, що після випускного зі Школи леді зірвалася й повернулася до Zалежності, але вчасно опанувала себе

Історія 21-річної учасниці «Від пацанки до панянки» могла залишити байдужою лише зовсім безсердечних. Вона стала жертвою інцесту й педофілії. Підлітком пристрастилася до алкоголю та наркотиків. У 18 років пережила аборт. Дівчина буквально топила своє життя на дні чарки, щоразу потрапляючи в історії. У Школі леді їй допомогли усвідомити коріння Zалежності, а також позбутися вантажу минулого.

– Після проекту я трохи зірвалася й почала пити, – чесно зізналася вона Новому каналу. – Але зараз тримаюся. Якщо випиваю, то в маленьких кількостях і в хорошій компанії. Наркотики зовсім не вживаю. Агресія зійшла нанівець. Немає спиртного, немає наркотиків – немає бійок.

Учасниця «Від пацанки до панянки» після проекту хотіла стати чоловіком

Після проекту дівчина влаштувалася на роботу у відділ кулінарії в супермаркеті.

– Коли йшла на реаліті, відчувала, що потраплю у фінал. Не знаю чому. Тепер можу стати прикладом для багатьох. Адже незважаючи на те, якою алкашкою я прийшла, все ж змогла впоратися з Zалежністю, – радіє Юля. – У мене з’явилася мрія – поїхати на заробітки за кордон. Також хочу отримати кухарську освіту й розвиватися в кулінарії.

Яким був шлях Юлі Куділінської на проекті – дивіться в реаліті «Від пацанки до панянки» на сайті Нового каналу.