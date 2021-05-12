Як склалося життя фіналістки Від пацанки до панянки

Фіналістка п’ятого сезону реаліті Нового каналу Ірина #Бакуля розповіла про свої успіхи

Випадок цієї учасниці реаліті був одним з найскладніших. Зовні – доросла дівчина, внутрішньо – маленька дитина. Психіка 18-річної Ірини # Бакулі Бакуліної була надламана її сім’єю. Вона з дитинства жила серед пиятик і бійок. І єдина людина, яка надавала їй хоч якусь підтримку, – бабуся. Але й вона не вберегла дівчину від алкогольної Zалежності. Іра пішла по слідах мами, яка теж любила випити. Навіть на проекті дівчина довго примудрялася знаходити алкоголь і напиватися за кожної слушної нагоди.

– Переламний момент стався на тижні, коли ми організовували весілля, – розповідає дівчина Новому каналу. – Тоді я наливала іншим учасницям, а сама не пила. Виявилося, шо можу отримувати задоволення від того, що стримую себе. Мені це сподобалося. Чесно, після проекту з Zалежністю буває дуже складно. Не до кінця її поборола. Але дуже хочу c нею остаточно попрощатися. Якби знімали сезон «Від пацанки до панянки», де зібрали учениць Школи леді всіх випусків, обов’язково знову пішла б на проект. Тому що не до кінця впоралася з проблемами.

Учасниця «Від пацанки до панянки» після проекту хотіла стати чоловіком

Пікантненько: #Кім зізналася, чи був секс на проекті «Від пацанки до панянки»

Після закінчення реаліті дівчина переїхала до Києва і намагається облаштуватися у столиці.

– Я стала більш відкритою до людей, – зізнається #Бакуля. – Зрозуміла, що дуже харизматична людина. Що треба вибирати, з ким спілкуватися. Також пробачила вітчима, хоч і не до кінця. Зараз намагаюся зрозуміти, чим хочу займатися в житті. Збираюся влаштовуватися на роботу.

Щоб дівчина не повернулася до Zалежності, навіть після закінчення проекту її продовжує підтримувати команда реаліті.

Яким був шлях Іри Бакуліної у «Від пацанки до панянки» – дивіться на сайті Нового каналу.