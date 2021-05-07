Учасниця Від пацанки до панянки планує переїзд до США

Вікторія #Гіта Панова розповіла про плани на найближче майбутнє

Учасниці п’ятого сезону реаліті «Від пацанки до панянки» – сестри-близнючки Саша і Віка Панови – стали героїнями спецпроекту «Предметка. Пост-шоу» з Сергієм Нікітюком. Під час відвертого інтерв’ю дівчата розповіли, як навчання у Школі леді змінило їхнє життя, чи вдалося їм «зав’язати» з шахрайською діяльністю, і що у них зараз відбувається на любовному фронті.

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Серед усього іншого Саша і Віка Панова поділилися планами на найближче майбутнє. Сестри мають намір розвивати свої соціальні мережі і канал на YouTube, а також створити власний TikTok HOUSE. Однак і це ще не все! В ході розмови виявилося, що Віка Панова хоче переїхати у Сполучені Штати Америки.

– Хочу переїхати в іншу країну, жити не в Україні. Наразі розглядаю США, – зізналася учасниця п’ятого сезону «Від пацанки до панянки» (Новий канал). – Зараз вивчаю англійську, і в мене непогано виходить. Я дивлюся фільми в оригіналі з російськими субтитрами і ловлю себе на думці, що розумію все, навіть не читаючи переклад. Та є одне «але». Щойно у кав’ярню, де я працюю бариста, заходить турист і починає говорити зі мною англійською, я просто гублюся, не виходить навіть двох слів зв’язати. Ніяк не можу побороти цей бар’єр у розмовній мові.

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Віка Панова впевнена, що після переїзду до США їй вдасться швидко вдосконалити свою англійську та підтягнути розмовні скіли. Залишилося тільки отримати візу, а це, як виявилося, завдання не з легких.

– Спочатку я хотіла зробити собі туристичну візу, але потім передумала і подала документи на студентську. Мені прийшла відмова, – розповіла Віка. – Робити студентську більше не планую, але знову подаватися буду точно. До речі, раніше цілком серйозно хотіла оформити візу нареченої, але зрештою передумала (усміхається).

Які ще несподівані факти про себе розкрили сестри Панови? Дивись у «Предметці. Пост-шоу» просто зараз: