Хто переміг у п’ятому сезоні Від пацанки до панянки? Голосування!

«Від пацанки до панянки. Zалежні»: голосуй за переможницю п’ятого сезону!
Віддай голос за учасницю, яка більше за всіх заслуговує на перемогу
За підсумками минулого тижня боротьбу за перемогу в пацанському реаліті продовжили п’ять дівчат: Віка Топчай, Лєна Пітин, Юля Куділінська, Лєра Ткаченко та Іра Бакуліна. Хто переможе в п’ятому сезоні «Від пацанки до панянки»? Дізнаємося вже в понеділок, 3 травня, о 19:00 на Новому каналі!
А поки пропонуємо тобі проголосувати за пацанку, яка гідна звання найкращої учениці Школи леді.
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