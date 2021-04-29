Хто переміг у п’ятому сезоні Від пацанки до панянки? Голосування!

Віддай голос за учасницю, яка більше за всіх заслуговує на перемогу

За підсумками минулого тижня боротьбу за перемогу в пацанському реаліті продовжили п’ять дівчат: Віка Топчай, Лєна Пітин, Юля Куділінська, Лєра Ткаченко та Іра Бакуліна. Хто переможе в п’ятому сезоні «Від пацанки до панянки»? Дізнаємося вже в понеділок, 3 травня, о 19:00 на Новому каналі!

А поки пропонуємо тобі проголосувати за пацанку, яка гідна звання найкращої учениці Школи леді.

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