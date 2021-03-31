Як зрозуміти, що твоє оточення токсичне? Основні сигнали

П’ятий сезон реаліті «Від пацанки до панянки», яке Новий канал показує щопонеділка о 19:00, дійшов екватора. Глядачі вже познайомилися з його учасницями та дізналися про їхні надскладні долі. Важке дитинство, алкоголь, наркотики… Їм легше залити проблему пивом, аніж шукати шляхи вирішення. Але ж такими вони стали не за власним бажанням. Велику роль у цьому зіграло їхнє оточення – батьки, опікуни, псевдодрузі, які просто не дали дівчатам шансу обрати іншу життєву стежку.

– Токсичність… Останнім часом ми доволі часто чуємо це слово, але не завжди повністю розуміємо його значення. Давайте розбиратися, – зазначила Альона Кривуляк, координаторка Національної гарячої лінії «Ла Страда». – Хто ж така токсична людина? Це людина, яка отруює життя інших. Звісно, отруює не фізично, а морально – псує настрій, занижує самооцінку, провокує на негативні емоції. На жаль, токсичними можуть бути батьки, друзі, коханий чи кохана… Люди, з якими проводимо найбільше часу, ділимося своїми таємницями та емоціями, довіряємо та підтримуємо. Часто ми просто не помічаємо, або не хочемо помічати той негативний вплив, який вони справляють на нас.

Як зрозуміти, що твоє оточення токсичне?

Навчитися розпізнавати токсичних людей – життєво важливо, але завдання це не з легких. Саме тому ми звернулися до Альони Кривуляк, координаторки Національної гарячої лінії «Ла Страда», співпраця з якою допомогла проекту «Від пацанки до панянки» врятувати 200 людських життів за одну ніч. Вона розповіла, які сигнали вказують на те, що твої друзі – фейк, і тобі час змінити оточення:

Після спілкування або прогулянки з друзями чи подругами ти почуваєшся, як вичавлений лимон, а твій настрій різко погіршується. Твій друг або подруга завжди багато говорять і не дають тобі вставити слова під час вашого спілкування. Твій друг або подруга нетактовні у розмові з тобою, а іноді дозволяють собі зневажливе ставлення до тебе. Твій друг або подруга завжди й в усьому тебе звинувачують. Коли є якийсь конфлікт або сварка, вони говорять, що провина лежить на тобі. Твій друг або подруга систематично псують тобі настрій. Твій друг або подруга часто маніпулюють тобою. Твій друг або подруга часто знецінюють тебе, не вірять у тебе й говорять, що ти нічого не вартий/не варта. З такими друзями ти часто почуваєшся винним, навіть якщо насправді твоєї провини немає. Твій друг або подруга постійно на щось або на когось жаліються й полюбляють перекладати відповідальність за себе на інших людей, зокрема, й на тебе. Твій друг або подруга люблять, коли все «по-їхньому», адже їхній основний мотив – маніпулювання і тотальний контроль. Твій друг або подруга постійно тиснуть на тебе. Твій друг або подруга часто не довіряють тобі, навіть коли для цього немає причин.

Якщо ти часто засмучуєшся, плачеш, почуваєшся стомленим після спілкування з тієї чи іншою людиною/людьми. Якщо тобі постійно диктують свої правила, яких ти маєш дотримуватися (хоча насправді – не маєш), а ти, в свою чергу, намагаєшся виконувати їх, лише аби не засмутити когось. Усе це вказує на токсичні взаємини. Варто добряче подумати, чи влаштовує таке спілкування, адже воно руйнує тебе та твою внутрішню гармонію – часто непомітно, але цілеспрямовано.

ПАМ’ЯТКА. Якщо здається, що тебе ніхто не розуміє, якщо ти заплутався і не знаєш, що робити далі, навіть якщо тобі просто сумно й тоскно, в будь-який час дня і ночі звертайся на Національну гарячу лінію для дітей та молоді «Ла Страда-Україна»:

За номерами: 0-800-500-225 (безкоштовно з мобільних та стаціонарних номерів телефонів по всій території України) або 116111 (безкоштовно з усіх мобільних телефонів по всій території України). Лінія працює по буднях з 12:00 до 20:00. Якщо з якихось причин ти не можеш зателефонувати, можна скористатися месенджерами та соціальними мережами (всі електронні канали працюють цілодобово):

Facebook – https://www.facebook.com/childhotline.ukraine

Instagram – childhotline_ua

Telegram – CHL116111

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