Video: За шаг к финалу девочки вернулись в детство. Від пацанки до панянки – АНОНС 9 выпуска 5 сезона на Новом канале

Смотрите онлайн Від пацанки до панянки АНОНС 9 выпуска 5 сезона на Новом канале.
Від пацанки до панянки / За шаг к финалу девочки вернулись в детство. Від пацанки до панянки – АНОНС 9 выпуска 5 сезона на Новом канале
20 апреля

За шаг к финалу девочки вернулись в детство. Від пацанки до панянки – АНОНС 9 выпуска 5 сезона на Новом канале

Смотри 5 сезон «Від пацанки до панянки» в эфире Нового канала каждый понедельник в 19:00!

В пятом сезоне «Від пацанки до панянки» (Новый канал) девушки должны осознать свои зависимости, отказаться от них и получить внутреннюю свободу. А еще понять, что только они делают свою жизнь счастливой. Реалити в эфире Нового канала продолжит социальную миссию сериала «Первые ласточки. Zависимые», в котором каждому герою тоже приходилось бороться со своей темной стороной.

За шаг к финалу девочки вернулись в детство. Від пацанки до панянки – АНОНС 9 выпуска 5 сезона на Новом канале
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