Video: Пацанки будут бороться за звание лидера. Від пацанки до панянки – АНОНС 7 выпуска 5 сезона на Новом канале

Смотрите онлайн Від пацанки до панянки АНОНС 7 выпуска 5 сезона на Новом канале.
Від пацанки до панянки / Пацанки будут бороться за звание лидера. Від пацанки до панянки – АНОНС 7 выпуска 5 сезона на Новом канале
06 апреля

Пацанки будут бороться за звание лидера. Від пацанки до панянки – АНОНС 7 выпуска 5 сезона на Новом канале

Смотри 5 сезон «Від пацанки до панянки» в эфире Нового канала каждый понедельник в 19:00!

В пятом сезоне «Від пацанки до панянки» (Новый канал) девушки должны осознать свои зависимости, отказаться от них и получить внутреннюю свободу. А еще понять, что только они делают свою жизнь счастливой. Реалити в эфире Нового канала продолжит социальную миссию сериала «Первые ласточки. Zависимые», в котором каждому герою тоже приходилось бороться со своей темной стороной.

Пацанки будут бороться за звание лидера. Від пацанки до панянки – АНОНС 7 выпуска 5 сезона на Новом канале
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