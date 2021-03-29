Смотри 5 сезон «Від пацанки до панянки» в эфире Нового канала каждый понедельник в 19:00!

В пятом сезоне «Від пацанки до панянки» (Новый канал) девушки должны осознать свои зависимости, отказаться от них и получить внутреннюю свободу. А еще понять, что только они делают свою жизнь счастливой. Реалити в эфире Нового канала продолжит социальную миссию сериала «Первые ласточки. Zависимые», в котором каждому герою тоже приходилось бороться со своей темной стороной.