Больше не секрет! Официальным саундтреком пятого сезона реалити «Від пацанки до панянки» стала песня Alina Pash «Не впасти». Историю создания композиции читай по ссылке.

В саундтреке ты услышишь не только голос известной исполнительницы, но и самих пацанок. Под руководством Alina Pash девушки исполнили песню на студии звукозаписи. Конечно же, не обошлось без скандала. Подробнее об этом узнай в новых выпусках реалити «Від пацанки до панянки», которые выходят по понедельникам в 19:00 на Новом канале.

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