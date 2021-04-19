Хочешь узнать, кто станет президентом Школы леди? Тогда смотри онлайн реалити Від пацанки до панянки 5 сезон 8 выпуск от 19.04.2021 на сайте Нового канала!

Неожиданно в холле школы появится крупье, рулетка и куча денег. Сложно устоять перед соблазном испытать судьбу, не так ли? Вот и будущие леди с головой окунутся в мир казино. Красное, черное, зеро, ваши ставки принято – азартная атмосфера Лас-Вегаса до последнего не будет отпускать пацанок. Но в каждой игре важно вовремя остановиться…

Все, что появляется в стенах Школы леди, – не случайно. И появление казино также. На новой учебной неделе преподаватели будут обучать девушек финансовой грамотности, простыми слова – тратить деньги с умом. И для этого отдадут в руки участниц настоящий бизнес – заброшенный хостел, который нужно превратить в прибыльное дело. Как это будет происходить – смотри онлайн Від пацанки до панянки 5 сезон 8 выпуск!

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