Вернуться в свое прошлое в 9 выпуске Від пацанки до панянки 5 сезон готова Вика Топчай. Снежка попадет в старшую школу, где она получила психологическую травму из-за буллинга. А вот удастся ли ей за себя постоять теперь, во взрослом возрасте? И самое главное: встретится ли она с родителями и едва ли не впервые поговорит с ними откровенно? Оставайся с нами, чтобы не пропустить подробностей!

После напряженных и трогательных разговоров с родителями пацанки получат возможность еще больше сблизиться с ними. Девушки будут учить своих родных кататься на современных средствах передвижения. Гироскутеры, электрические самокаты – темный лес для старшего поколения. Но вместе со своими дочками им удастся покорить эти непонятные девайсы. Вот только не ко всем девушкам приедут родители…

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Смотреть онлайн 9 выпуск Від пацанки до панянки 5 сезон