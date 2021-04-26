Встретится ли Бакуля с родными? И оставит ли она все обиды в прошлом? Не пропусти – смотри онлайн реалити Від пацанки до панянки 5 сезон 9 выпуск!

Зая и Чича попадут в период самых серьезных психологических травм – в младшую школу. Для чего? Чтобы наконец-то освободиться от оков прошлого, простить обидчиков и уверенно начать новый этап в жизни. Однако это испытание станет для них самым сложными. Сев за парты, Лера Ткаченко и Лена Питын получат задание: написать сочинение на тему «Моя мама». Зая сразу в истерике покинет класс, отказываясь проходить испытание. Сможет ли она собрать все силы в кулак и сбросить бремя прошлого?

Смотри онлайн реалити Від пацанки до панянки 5 сезон 9 выпуск – стань свидетелем трогательной встречи Чичи и Заи с родными.

Смотреть онлайн 9 выпуск Від пацанки до панянки 5 сезон

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