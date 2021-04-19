Ты смотришь онлайн продолжение 8 выпуска шоу Від пацанки до панянки 5 сезон от 19.04.2021!

Конфликт между Леной Питын и Викой Топчай достигнет наивысшей точки кипения. Девушки не будут пропускать возможности вывести друг друга из себя и доказать свое первенство. Дойдет до того, что на испытании с Екатериной Виноградовой пацанки начнут спорить в присутствии преподавателя. Конечно, такого неуважения Екатерина Юрьевна не потерпит и покинет учениц. И здесь начнется настоящее месиво – Лена с кулаками набросится на Вику! Чем закончится драка Заи и Снежки? Узнай прямо сейчас.

Время принимать работу гостиничной бригады под руководством Евгения. Но люксовым хостелом здесь и не будет пахнуть. Зато будет ощущаться запах перегара, на стенах будут висеть пошлые и смешные фото животных, а в помещении – полный беспорядок. Кажется, бизнес-леди поспешили с наймом бригады. Как они будут выкручиваться?

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Смотреть онлайн 8 выпуск Від пацанки до панянки 5 сезон

Смотреть онлайн 3 часть 8 выпуска Від пацанки до панянки 5 сезон