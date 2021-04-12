Смотри онлайн реалити Від пацанки до панянки 5 сезон 7 выпуск – в 1 части ты узнаешь, покинет ли Ким Школу леди!

На новой учебной неделе пацанки изменят комфортные условия школы на совковую атмосферу санатория Волна. Но об отдыхе говорить рано – девушки приедут в оздоровительный комплекс работать, работать и еще раз работать. Их ждет увлекательное путешествие в мир прежних правил. Более того, они должны осовременить санаторий и реанимировать его. Для чего это все? Чтобы стать директором комплекса и наконец-то показать конкуренткам, кто лидер в их команде. Интересно, кто станет главной среди учениц? Покажут сложнейшие испытания! Первое из них начинается прямо сейчас в проекте Від пацанки до панянки 5 сезон 7 выпуск от 12.04.2021.

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