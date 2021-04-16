Угадай пацанку! О ком говорят ученицы Школы леди

Мы продолжаем серию игровых видео с пацанками! Напомним, участницы пятого сезона «Від пацанки до панянки», который выходит на Новом канале по понедельникам в 19:00, рассказали, что думают о своих конкурентках. Твоя задача: послушать их описания и попробовать угадать, о каких пацанках идет речь. Обязательно делись впечатлениями в комментариях под этим роликом и пиши, получилось ли у тебя правильно ответить в этот раз!

Понравилось видео? Скорее переходи по ссылке и смотри первую часть!