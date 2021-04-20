Лера Ткаченко о драке со взрослыми мужчинами и жестокости мамы. Кастинг «Від пацанки до панянки»

Лера – бывшая футболистка. Свое хобби девушке пришлось бросить после остановки сердца. Теперь все свободное время она посвящает наркотикам. Употребляет каждый день. После – отрывается в клубах. Почти каждый вечер заканчивается дракой. Свои «марафоны» может продолжать несколько дней и даже недель.

Угадай пацанку! О ком говорят ученицы Школы леди

Какой Леру Ткаченко увидели редакторы реалити «Від пацанки до панянки» на кастинге пятого сезона? Почему она расплакалась во время своего рассказа и чем зацепила команду проекта? Смотри в видео прямо сейчас.

Не пропусти грандиозный полуфинал «Від пацанки до панянки» (5 сезон) в понедельник, 26 апреля, в 19:00 на Новом канале!

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