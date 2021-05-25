Устроилась на работу и хочет стать поваром: как изменилась жизнь финалистки «Від пацанки до панянки»

Юлия #Финиш Кудилинская рассказала, почему хочет поехать на заработки

На проект «Від пацанки до панянки» (Новый канал) пришла девушка с Zависимостями – алкогольной и наркотической. 21-летняя Юлия #Финиш Кудилинская любила выпить, а потом цепляться к людям. Все ее вечерние гулянки заканчивались драками. Знакомство с ученицами Школы леди тоже прошло с потасовкой и размахиванием кулаками.

– Я даже не хотела смотреть первые серии реалити, – признается девушка. – Очень стыдно за поведение. Правда, подробностей того дня не помню. Отрывками вспоминаю, как девушки спрашивали мое имя, а в ответ получали удар ногой или рукой.

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Во время проекта Юле было трудно формулировать и выражать свои мысли. Ведь наркотики негативно повлияли на концентрацию внимания, память и другие познавательные процессы.

– Искусственный интеллект Орыся говорила, что я за день произносила всего 36 слов, – рассказывает Юля.

Изо дня в день ученица работала над собой. Педагоги Школы леди и психолог реалити Наталия Борисова помогали девушке пережить ломку, учили снова осознавать свои чувства, эмоции, потребности и реагировать на них.

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– Я дошла до финала, и могу стать примером для других девушек, – говорит Юля. – После проекта устроилась на работу. Очень хочу поступить в кулинарный колледж. А еще мечтаю поехать на заработки в Чехию. Говорят, что там лучше оценивают работу повара.

Какое самое тяжелое испытание было для Юли в реалити, она рассказала во время эксклюзивного интервью на You Tube Нового канала в программе «Предметка» с Сергеем Никитюком. Смотрите премьеру прямо сейчас: