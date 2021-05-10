Участница «Від пацанки до панянки» после проекта хотела стать мужчиной

Лера #Ким Парыгина рассказала, что собиралась сменить пол

На проект «Від пацанки до панянки» (Новый канал) Лера Парыгина пришла, чтобы избавиться от алкогольной зависимости и разобраться, кто она – парень или девушка. Педагоги Школы леди уже видели эту участницу в финале пятого сезона реалити. Она показывала прекрасные результаты в своих изменениях. Но в какой-то момент опустила руки, поэтому ее отправили домой. После проекта Лера не перестала искать себя и даже думала сделать операцию по смене пола.

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– Сразу после проекта по этому поводу у меня была истерика. Я хотела сменить пол, даже разговаривала на эту тему со своей знакомой, которая стала мужчиной. Но психолог реалити мне сказала, чтобы я пару дней подождала с принятием решения, – рассказала она в пост-шоу «Предметка» на YouTube Нового канала. – И у меня получилось разобраться в себе. Я – девушка. Ничего не собираюсь пришивать или отрезать. Пол менять не хочу. И сейчас счастлива быть такой, какая есть – девушкой без длинных волос и мейков.

Также у #Ким есть еще одно достижение.

– Я избавилась от алкогольной зависимости, – призналась она. – Да, могу выпить. Например, шампанское. Но теперь чувствую грань.