Від пацанки до панянкиНовостиНа завтрак или перекус: творожные маффины от Татьяны Мокриди

На завтрак или перекус: творожные маффины от Татьяны Мокриди

На завтрак или перекус: творожные маффины от Татьяны Мокриди

Директор Школы леди поделилась рецептом вкусного и питательного блюда из творога

Локдаун – отличное время, чтобы изучить новые рецепты и побаловать родных вкусненьким. Директор Школы леди реалити «Від пацанки до панянки», которое показывает Новый канал, Татьяна Мокриди поделилась простым рецептом маффинов, которые могут стать и вкусным завтраком, и перекусом для школьников.

– На днях приготовила маффины для своих дочерей, – говорит директор. – Теперь они прибегают за ними на кухню во время перерывов между уроками. Надо же как-то разнообразить рацион на дистанционном обучении.

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На завтрак или перекус: творожные маффины от Татьяны Мокриди

Ингредиенты:

  • 200 г – пшеничной муки
  • 250 г – творога
  • 150 г – сливочного масла
  • 150 г – сахара
  • 2 шт. – яиц
  • 8 г – ванильного сахара
  • 0,5 ч. л. – лимонного сока
  • щепотка соли

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На завтрак или перекус: творожные маффины от Татьяны Мокриди

Приготовление:

  1. Поставьте на огонь небольшую емкость. Положите туда масло. Растопите и оставьте остывать.
  2. В отдельной мисочке взбейте яйца. Добавьте к ним соль и частями сахар.
  3. К яичной смеси добавьте ванильный сахар.
  4. Разотрите толкушкой или вилкой творог.
  5. Когда творог приобретет желаемую консистенцию, влейте в него яичную массу, а затем охлажденное масло.
  6. Погасите соду лимонным соком и добавьте к яично-творожной массе. Всыпьте муку и тщательно размешайте тесто.
  7. Формы для выпечки маффинов смажьте маслом и отправьте туда тесто, наполняя емкости до половины.
  8. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте маффины 20-25 минут.

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