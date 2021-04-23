В Школу леди приехали родители пацанок: чем закончилась встреча?

Приезд близких оказался неожиданностью для девушек

Как выглядят мамы и папы участниц пятого сезона реалити «Від пацанки до панянки» – этот вопрос интересует многих телезрителей. Именно родных ученицы Школы леди винят в своих Zависимостях. Кому-то недодали любви, кого-то бросили, кто-то рос в насилии. Потерянное детство стало серьезной травмой для каждой участницы.

– Я очень обижена на маму, – призналась Ирина #Бакуля Бакулина. – Много раз просила ее не пить и заниматься детьми. Но она меня не слушала. Они с отчимом виноваты в моих проблемах с психикой. Считаю, что он испортил жизнь мне и маме. В детстве видела, как он избивал ее беременную и даже спускал с лестницы.

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У девушек появился шанс разобраться с родными, ведь к «пацанкам» приехали самые близкие. Но не все были готовы к откровенному разговору.

– Очень больно наблюдать, когда мамы оказываются глухи к своим детям, – рассказывает психолог реалити Наталия Борисова. – В психологии есть такое понятие – цепная травматизация: меня били – значит, я буду бить тебя, на меня кричали – значит, можно повышать голос. Но это ненормально! Каждому родителю нужно задуматься, что он может улучшить, чтобы его ребенок был счастлив.

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А некоторые родные так и не решились наладить семейные отношения.

– Не понимаю, как можно не приехать к своему ребенку? Сколько бы лет ему не было, ты должен найти время, ты должен найти возможности, чтобы побыть рядом, – удивлялась завуч Школы леди Катерина Виноградова. – Но иногда родители не могут справиться со своими эмоциями. Им также очень сложно признавать свои страхи и слабости.

Какой была эта неделя для участниц реалити «Від пацанки до панянки» – смотрите в понедельник, 26 апреля, в 19:00 на Новом канале