Из пацанки – в мамку: как живут выпускницы Школы леди, родившие детей

Люда Понзель сконцентрировалась на блогосфере, а Влада Роговенко занимается бизнесом

В прошлом году среди участниц реалити «Від пацанки до панянки» произошел настоящий бэби-бум. Сразу три девушки стали мамами. Выпускницы Школы леди четвертого сезона реалити – Влада Роговенко и Алина Шевченко, а также участница первого сезона проекта и героиня сериалити «Пацанки. Новая жизнь» Люда Понзель. Новый канал узнал, как живется девушкам в статусе мам.

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Успеть все

В прошлом году Владислава Роговенко ошарашила новостью. Она беременна! Отцом ребенка оказался моряк, с которым Влада встречалась всего несколько месяцев. В октябре прошлого года девушка родила сына, которого назвала Марком. С малышом на руках она продолжает жить активной жизнью: работает, путешествует и даже занимается бизнесом.

– С Сашей (парень Влады – прим. ред.) мы научились договариваться: кто, когда сидит с ребенком. Вот так и появляется время на себя, – делится секретом Влада. – Саша несет такую же ответственность за сына, как и я. И это радует. На мой взгляд, он идеальный папа – умеет абсолютно все, что умеют мамы. С ним не страшно оставить ребенка. Хотя на первых неделях жизни Марка мы оба не знали, что с ним делать. Инструкцию к малышу в роддоме не приложили (смеется). В общем, у нас все слажено и хорошо. Конечно, на мне обязанностей больше, но это все из-за характера. Привыкла все делать сама и уверена, что лучше меня не сделает никто.

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Опытная мама

За месяц до Влады мамой стала ее «коллега» по сезону Алина #Двезвезды Шевченко. Девушка родила первенца Никиту. Сейчас она находится в декрете и все время уделяет малышу.

– Я выросла в многодетной семье, и так как была самой старшей, не только ухаживала, но и воспитывала своих сестер, – рассказывает Алина. – Поэтому понимала, к каким неожиданностям материнства готовиться. Благодаря ребенку у меня появилось много планов – хочется поехать с ним на море, мечтаю вместе путешествовать. Но поскольку сейчас я не работаю, пока не могу их реализовать.

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Лапочка-дочка

Также мамой стала участница первого сезона реалити «Від пацанки до панянки», героиня сериалити «Пацанки. Новая жизнь» Люда #БДСМ Понзель. Девушка родила дочь, которую назвала Нелли.

– Многие рассказывают, что после рождения ребенка их жизнь не изменилась, но у нас с Димой (парень Люды – прим. ред.) она изменилась кардинально, – признается девушка. – Сначала у меня была депрессия, потом Дима потерял работу. Но мы взяли себя в руки и начали вести блог. Для меня быть мамой – это самое прекрасное что может случиться с женщиной.

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А как изменится жизнь участниц пятого сезона реалити «Від пацанки до панянки» – смотрите каждый понедельник в 19:00 на Новом канале.