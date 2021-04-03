«Один раз сорвалась»: как сложилась жизнь #Чекуни из «Від пацанки до панянки»

Девушка покинула реалити после четырех недель обучения в Школе леди

Пятый сезон реалити «Від пацанки до панянки», которое Новый канал показывает каждый понедельник в 19:00, собрал в стенах Школы леди совершенно разных девушек со всех уголков Украины. Единственное, что их объединяло, – все они представительницы поколения Z, которые имели определенные Zависимости. Наталья #Чекуня Гаврик попала на проект из-за того, что очень выпивала. После месяца обучения в Школе леди она покинула учебное заведение и вернулась домой. Новый канал узнал у девушки, как сложилась ее жизнь.

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– Изменилась ли ты на проекте?

– Когда попала в реалити, то не любила себя. Ведь дома меня постоянно унижали. На проекте начала верить в себя. Увидела, что могу быть красивой – как внешне, так и внутренне. Поняла, что мне не нужны алкоголь и наркотики. Научилась анализировать свои поступки. Главное, что в моей жизни появилась цель, которую я постепенно воплощаю.

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– Какая именно?

– Хочу пройти курсы массажистов. Очень нравится эта профессия. Также хотелось бы попробовать поработать бариста. А, может, со временем и открыть собственную кофейню. Пока же работаю администратором в супермаркете и развиваю свою страницу в Instagram.

– Какое испытание на проекте для тебя стало самым тяжелым?

– Самое сложное было раскрываться на психологических испытаниях. Понимала, что мои откровения увидит вся страна. Но я пришла на проект измениться, и хотела пообщаться с психологом. Очень обрадовалась, когда сказали, что с нами будет работать Наталия Борисова. Психолог научила, что проблемы можно решать умом, а не бутылкой, как я это делала до проекта.

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– А что оказалось самым трудным после возвращения домой?

– Самое сложное – адаптироваться к новой жизни вне стен Школы леди. На проекте я находилась в полной безопасности. А здесь меня ждала обычная жизнь. Честно, было страшно ехать домой, потому что боялась вернуться к старой жизни.

– Не вернулась?

– Один раз сорвалась и выпила алкоголь, когда увидела в эфире свою визитку. Опять вспомнила всю ту боль, которую чувствовала во время ее съемок, и не смогла справиться самостоятельно. Но потом пожалела, что выпила.

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– Общаешься ли ты с педагогами Школы леди после проекта?

– Поддерживаю связь и с директором Татьяной Мокриди, и с завучами – Екатериной Виноградовой и Ириной Зайцевой. А также общаюсь с психологом Наталией Борисовой. Есть поддержка и от съемочной группы проекта.

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