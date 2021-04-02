Участницы «Від пацанки до панянки» увидели свои трупы в морге

Девушки столкнулись лицом к лицу с собственной смертью

Тема смерти в пятом сезоне реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал) занимает символичное место. То девушки хоронили свои Zависимости в настоящем гробу, то копали могилы для прошлой жизни. Теперь они попали в морг, где встретились с собой.

– Когда я подошла к трупу, увидела, что на ноге у него висела бирка, – рассказывает Настя #Сэм Самило. – Там были написаны мои имя, фамилия и возраст. Это меня убило. У меня был ступор.

Как преодолеть чувство стыда? Советы психолога «Від пацанки до панянки»

Всего трупов было девять, как участниц на проекте.

– Я боюсь смерти, – признается Лена #Зая Питын. – Мне кажется, что умру в лютых муках. Несмотря, на то, что страх смерти есть, совершила больше пяти попыток суицида. Если бы однажды не спасли случайные прохожие, меня бы сейчас не было в живых.

Как понять, что твое окружение токсично? Основные сигналы

В морге девушки оказались неслучайно. Там их ждало морально сложное испытание.

– Мы будем много говорить на тему смерти, – объясняет психолог реалити Наталия Борисова. – И нет человека, который не боялся бы ее. Но удивительно, что многие люди выбирают смерть раньше положенного срока. В историях участниц много ситуаций, когда они хотели покончить с собой. И нам было важно понять, что же их заставило прийти к такому решению.

К каким выводам придут психолог и участницы проекта – смотрите в понедельник, 5 апреля, в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.