Влада Роговенко вышла замуж! Первые свадебные фото

Участница «Супермодель по-украински» и «Від пацанки до панянки» (Новый канал) расписалась с отцом своего ребенка

Влада Роговенко официально стала женой! Сегодня, 22 октября, участница громких реалити Нового канала вышла замуж за моряка и блогера Александра Космоса, отца своего годовалого сына Марка. Радостными новостями счастливая девушка поделилась в своем Instagram, и опубликовала несколько свадебных фото.

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Беременная Влада Роговенко опубликовала фото топлес

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Владислава Роговенко (@vladyslava_rogovenko)

К удивлению поклонников, Влада и Александр не стали устраивать пышное торжество. Они оставили ребенка под присмотром близких и отправились в Днепровский ЗАГС, где расписались без лишней суеты. Не увидели фанаты и традиционных нарядов невесты и жениха, вместо них влюбленные «нарядились» в спортивные костюмы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Владислава Роговенко (@vladyslava_rogovenko)

«Церемонию сделаем там, где тепло. Сегодня решим, куда полетим. Не вижу смысла в белом платье вообще. Купить его на один день? И повесить до следующей свадьбы? Лучше куплю 5 пар новых кроссовок, – отметила в Instagram Влада Роговенко. – Я ничего не имеют против свадеб и ничего плохого не вижу в том, чтобы стремиться сделать свою свадьбу красивой – но это не должно быть главной целью. На первое место лучше ставить ваш с мужем комфорт. Фамилию я поменяла, кстати. Но все равно для всех я остаюсь Роговенко».

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