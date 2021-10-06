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«Мной завладели плохие мысли…» Победительница «Пацанок» Женя Мазур призналась, принимает ли наркотики

Женя Мазур призналась, принимает ли наркотики

По словам девушки, после завершения учебы в Школе леди противостоять соблазну стало в разы сложнее

Недавно на сайте и YouTube-канале Нового стартовал осенний сезон спецпроекта «Предметка». В премьерном выпуске на откровенный разговор к Сергею Никитюку пришла 20-летняя Женя Мазур. Впервые о девушке услышали в 2020 году, когда на экраны вышел четвертый сезон реалити «Від пацанки до панянки» с ее участием. А после победы в шоу она получила не только денежный приз, но и преданных поклонников, активно следящих за ее жизнью в социальных сетях.

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Женя Мазур призналась, принимает ли наркотики

Фото: @mongolo4ka_

На проект «Від пацанки до панянки» (Новый канал) Женя Мазур пришла с наркотической зависимостью. На протяжение всей учебы в Школе леди девушке приходилось несладко – она страдала от сильных ломок, боролась с желанием все бросить и уйти. Но благодаря своей силе воли, помощи преподавателей, психолога и съемочной группы Жене удалось выстоять в этой борьбе. Она не только одержала верх над зависимостью, но и стала победительницей реалити.

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Женя Мазур призналась, принимает ли наркотики

Фото: @mongolo4ka_

После завершения четвертого сезона «Від пацанки до панянки» многим зрителям Нового канала было любопытно, удалось ли Жене Мазур окончательно отказаться от наркотиков, и не сорвалась ли она, оказавшись в реальном мире. Об этом девушка откровенно рассказала на съемках проекта «Предметка».

– В Школе леди я общалась только с психологом. Профессиональных наркологов или специалистов, которые работают с зависимостями, не было, – поделилась Женя. –  Наташа [Наталья Ежова, психолог проекта «Від пацанки до панянки»] очень мне помогла, но с ней мы разбирались в основном с внутренними детскими поломками, прорабатывали их. После проекта, когда я осталась без постоянного присмотра, один на один со своей зависимостью, мной завладели плохие мысли. Меня окружал соблазн, мне действительно хотелось снова «закинуться» и забыться. Тогда я поняла, что мне нужна помощь специалистов, еще один шажочек, чтобы завершить внутреннюю борьбу. Поэтому я сама обратилась в реабилитационный центр, и провела там несколько месяцев. Этот курс лечения очень мне помог.

Больше откровенных признаний победительницы четвертого сезона «Від пацанки до панянки» Жени Мазур смотри в спецпроекте «Предметка» с Сергеем Никитюком:

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