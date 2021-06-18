«Буду учиться на ошибках мамы»: Участница «Від пацанки до панянки» – о грядущем пополнении

Юля #Финиш Кудилинская рассказала, как планирует воспитывать сына и дочку

Несмотря на то, что пятый сезон реалити «Від пацанки до панянки» подошел к концу, поклонники продолжают следить за жизнью его участниц. Именно поэтому Сергей Никитюк решил пригласить учениц Школы леди в студию «Предметка. Пост-шоу» и задать вопросы, которые интересуют многих зрителей проекта.

Финалистка «Від пацанки до панянки» Юля Кудилинская: «Я не согласна с победой Леры Ткаченко!»

Так, героиней одного из выпусков стала Юля #Финиш Кудилинская, финалистка пятого сезона «Від пацанки до панянки». Во время откровенного интервью с Сергеем Никитюком пацанка рассказала о сложных отношениях с приемной мамой, любимой девушке, из-за которой она едва не покинула проект накануне финала, и несогласии с победой Леры Ткаченко. Юля также призналась, что мечтает стать мамой и поделилась, какие методы воспитания планирует использовать.

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– Материнство – моя мечта. Очень хочу сына и дочь, – рассказала Юля #Финиш Кудилинская. – Как я буду их воспитывать? Наверное, буду давать детям все, что им необходимо в материальном плане, как это делала моя мама. Но в то же время я буду окружать их любовью, заботой и вниманием. Мои дети получат этого больше, чем получала в детстве я. Буду учиться на ошибках мамы.

Больше откровений Юли Кудилинской о жизни до и после участия в «Від пацанки до панянки», а также о закулисных секретах реалити смотри в «Предметке» прямо сейчас: