Хотела сбежать из Школы леди: победительница «Від пацанки до панянки» – о жизни на проекте

Участница реалити призналась, почему пыталась покинуть его

17-летняя пацанка Лера #Чича Ткаченко из Таврическа была молодой ученицей Школы леди реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал). Высокая, стройная, с модельной внешностью девушка стала Zависимой от наркотиков и алкоголя. К этому возрасту на ее счету было более десятка попыток суицида.

– В какой-то момент я наткнулась на видео реалити, а затем и на визитку победительницы четвертого сезона Жени Мазур, – рассказывает Лера. – Заметила, что у нас с ней похожие истории. А еще поняла, что только проект сможет помочь мне преодолеть Zависимости.

Устроилась на работу и хочет стать поваром: как изменилась жизнь финалистки «Від пацанки до панянки»

Попав в Школу леди, Лера пыталась оттуда сбежать.

– У меня были затяжные ломки, с которыми было трудно справиться, – объясняет участница. – Очень хотела покинуть проект, но съемочная группа меня не отпускала. Они поддерживали и помогали пережить ломку. А потом у меня появилась мотивация и желание измениться.

Устроилась на работу и хочет стать поваром: как изменилась жизнь финалистки «Від пацанки до панянки»

А еще психологическое испытание на проекте стало для Леры точкой отсчета до светлого будущего.

– У меня нет страха высоты, темноты или насекомых, – говорит участница. – Я вообще ничего не боюсь. А вот когда меня завели в комнату и показали видео с племянницей, сердцебиение ускорилось. На видео я курила, а племянница пускала пузыри. В тот момент расплакалась. Ведь очень боюсь ее потерять. Знаю, что сестра может мне запретить с ней общаться. Ведь под действием наркотиков становлюсь опасной. После видео я приняла решение прекратить употреблять наркотики.

Смотрите на You Tube Нового канала – откровенное интервью победительницы релити «Від пацанки до панянки» Леры #Чичи Ткаченко: