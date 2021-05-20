Від пацанки до панянкиНовостиФиналистка «Від пацанки до панянки» запустит собственный бизнес

Финалистка «Від пацанки до панянки» запустит собственный бизнес

Финалистка Від пацанки до панянки запустит собственный бизнес

Ира Бакулина рассказала Сергею Никитюку о будущем стартапе

Несмотря на то, что пятый сезон реалити «Від пацанки до панянки» уже подошел к концу, «Предметка. Пост-шоу» с его участницами продолжается. На этот раз на откровенный разговор к Сергею Никитюку пришла Ирина Бакулина – финалистка нашумевшего реалити. Она рассказала, что на самом деле происходило за кадром «Пацанок», как изменилась ее жизнь после учебы в Школе леди, а также поделилась планами на будущее.

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Финалистка Від пацанки до панянки запустит собственный бизнес

В частности, Ира Бакулина призналась, что хочет запустит собственный стартап по изготовлению и продаже худи с эксклюзивными принтами. Финалистка «Від пацанки до панянки» (Новый канал) планирует создавать эскизы самостоятельно и печатать их на одежде.

– Я еще на проекте открыла в себе любовь к рисованию. Постоянно занималась этим, когда выдавалась свободная минутка, – поделилась #Бакуля. – Над кроватью висели мои художества. Там был жираф, больше похожий на верблюда, и многое другое. Очень смешные рисунки! А если серьезно, рисую я откровенно плохо. Но поклонникам нравится, поэтому мне хочется продолжать.

Больше откровений Иры Бакулиной о съемках пятого сезона «Від пацанки до панянки», жизни после завершения реалити и личной жизни смотри в новом выпуске Предметки прямо сейчас:

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