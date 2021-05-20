Финалистка «Від пацанки до панянки» запустит собственный бизнес

Ира Бакулина рассказала Сергею Никитюку о будущем стартапе

Несмотря на то, что пятый сезон реалити «Від пацанки до панянки» уже подошел к концу, «Предметка. Пост-шоу» с его участницами продолжается. На этот раз на откровенный разговор к Сергею Никитюку пришла Ирина Бакулина – финалистка нашумевшего реалити. Она рассказала, что на самом деле происходило за кадром «Пацанок», как изменилась ее жизнь после учебы в Школе леди, а также поделилась планами на будущее.

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В частности, Ира Бакулина призналась, что хочет запустит собственный стартап по изготовлению и продаже худи с эксклюзивными принтами. Финалистка «Від пацанки до панянки» (Новый канал) планирует создавать эскизы самостоятельно и печатать их на одежде.

– Я еще на проекте открыла в себе любовь к рисованию. Постоянно занималась этим, когда выдавалась свободная минутка, – поделилась #Бакуля. – Над кроватью висели мои художества. Там был жираф, больше похожий на верблюда, и многое другое. Очень смешные рисунки! А если серьезно, рисую я откровенно плохо. Но поклонникам нравится, поэтому мне хочется продолжать.

Больше откровений Иры Бакулиной о съемках пятого сезона «Від пацанки до панянки», жизни после завершения реалити и личной жизни смотри в новом выпуске Предметки прямо сейчас: