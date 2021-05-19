Устроилась на работу и поборола агрессию: финалистка «Пацанок» рассказала о жизни после проекта

Юля #Финиш Кудилинская призналась, что после выпускного из Школы леди сорвалась и вернулась к Zависимости, но вовремя взяла себя в руки

История 21-летней участницы «Від пацанки до панянки» могла оставить равнодушной только самых бесчувственных. Она стала жертвой инцеста и педофилии. Подростком пристрастилась к алкоголю и наркотикам. В 18 лет пережила аборт. Девушка буквально топила свою жизнь на дне рюмки, каждый раз попадая в истории. В Школе леди ей помогли осознать корни Zависимости, а также избавиться от груза прошлого.

– После проекта я немного сорвалась и начала пить, – честно призналась она Новому каналу. – Но сейчас держусь. Если выпиваю, то в маленьких количествах и в хорошей компании. Наркотики вовсе не употребляю. Агрессия сошла на нет. Нет спиртного, нет наркотиков – нет драк.

Участница «Від пацанки до панянки» после проекта хотела стать мужчиной

После проекта девушка устроилась на работу в отдел кулинарии в супермаркете.

– Когда шла на реалити, чувствовала, что попаду в финал. Не знаю почему. Теперь могу стать примером для многих. Ведь несмотря на то, какой алкашкой я пришла, все же смогла справиться с Zависимостью, – радуется Юля. – У меня появилась мечта – поехать на заработки за границу. Также хочу получить поварское образование и развиваться в кулинарии.

Каким был путь Юли Кудилинской на проекте – смотрите в реалити «Від пацанки до панянки» на сайте Нового канала.