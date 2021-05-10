Від пацанки до панянкиНовостиУчастница «Від пацанки до панянки» после проекта хотела стать мужчиной

Участница «Від пацанки до панянки» после проекта хотела стать мужчиной

Участница Від пацанки до панянки после проекта хотела стать мужчиной

Лера #Ким Парыгина рассказала, что собиралась сменить пол

На проект «Від пацанки до панянки» (Новый канал) Лера Парыгина пришла, чтобы избавиться от алкогольной зависимости и разобраться, кто она – парень или девушка. Педагоги Школы леди уже видели эту участницу в финале пятого сезона реалити. Она показывала прекрасные результаты в своих изменениях. Но в какой-то момент опустила руки, поэтому ее отправили домой. После проекта Лера не перестала искать себя и даже думала сделать операцию по смене пола.

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Участница Від пацанки до панянки после проекта хотела стать мужчиной

– Сразу после проекта по этому поводу у меня была истерика. Я хотела сменить пол, даже разговаривала на эту тему со своей знакомой, которая стала мужчиной. Но психолог реалити мне сказала, чтобы я пару дней подождала с принятием решения, – рассказала она в пост-шоу «Предметка» на YouTube Нового канала. – И у меня получилось разобраться в себе. Я – девушка. Ничего не собираюсь пришивать или отрезать. Пол менять не хочу. И сейчас счастлива быть такой, какая есть – девушкой без длинных волос и мейков.

Также у #Ким есть еще одно достижение.

– Я избавилась от алкогольной зависимости, – призналась она. – Да, могу выпить. Например, шампанское. Но теперь чувствую грань.

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