Участница Від пацанки до панянки планирует переезд в США

Виктория #Гита Панова рассказала о планах на ближайшее будущее

Участницы пятого сезона реалити «Від пацанки до панянки» – сестры-близняшки Саша и Вика Пановы – стали героинями спецпроекта «Предметка. Пост-шоу» с Сергеем Никитюком. Во время откровенного интервью девушки рассказали, как учеба в Школе леди изменила их жизнь, удалось ли им «завязать» с мошеннической деятельностью, и что у них сейчас происходит на любовном фронте.

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Среди всего прочего Саша и Вика Пановы поделились планами на ближайшее будущее. Сестры намерены развивать своих социальные сети и канал на YouTube, а также создать собственный TikTok HOUSE. Однако и это еще не все! В ходе разговора оказалось, что Вика Панова хочет переехать в Соединенные Штаты Америки.

– Хочу переехать в другую страну, жить не в Украине. На данный момент рассматриваю США, – призналась участница пятого сезона «Від пацанки до панянки» (Новый канал). – Сейчас учу английский язык, и у меня неплохо получается. Я смотрю фильмы в оригинале с русскими субтитрами и ловлю себя на мысли, что понимаю все, даже не читая перевод. Но есть одно «но». Как только в кофейню, где я работаю бариста, заходит турист и начинает говорить со мной на английском, я просто теряюсь, не получается и двух слов связать. Никак не могу побороть этот барьер в разговорной речи.

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Вика Панова уверена, что после переезда в США ей удастся быстро усовершенствовать свой английский и подтянуть разговорные скилы. Осталось только получить визу, а это, как оказалось, задача не из легких.

– Изначально я хотела сделать себе туристическую визу, но потом передумала и подала документы на студенческую. Мне пришел отказ, – рассказала Вика. – Делать студенческую больше не планирую, но снова подаваться буду точно. Кстати, раньше на полном серьезе хотела оформить визу невесты, но в итоге передумала (улыбается).

Какие еще неожиданные факты о себе раскрыли сестры Пановы? Смотри в «Предметке. Пост-шоу» прямо сейчас: