Экс-пацанка пришла на кастинг «Адской кухни»

Валерия #Ким Парыгина из «Від пацанки до панянки» рассказала, как проходила отбор на кулинарный проект

После того, как Лера Парыгина избавилась от Zависимостей и покинула реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал), она решила не останавливаться на достигнутом. Девушка захотела попробовать себя в кулинарии и пришла на кастинг в «Адскую кухню».

– Мне нравится поварское дело, – призналась она. – Как-то я работала в киоске с шаурмой. Но это кухня быстрого питания, а не высокая. На проекте хотела получить опыт, которого мне не хватало для работы поваром. Поэтому, когда услышала, что проходит кастинг, подала заявку, не раздумывая. Ведь всегда, когда я готовлю, делаю это от души.

Рецепт картофельного ризотто с нори, тунцом и жареной уткой от Адского Шефа

Чтобы покорить строгого Шефа Алекса Якутова, Лера приготовила фирменные бургеры.

– На кастинге немножко волновалась. Но те, кто меня кастинговал, – замечательные люди, – говорит девушка. – Было интересно с ними общаться. Я рассказала свою историю, о съемочном опыте в «Від пацанки до панянки» и сказала, что очень хочу попробовать себя в кулинарном деле. Меня спросили, что бы я выбрала: участие в «Адской кухне» или работу в ресторане. Я сказала, что работу в ресторане.

Будет ли Лера среди тех, кому строгий Шеф Алекс Якутов устроит огненные испытания, чтобы найти бога или богиню кулинарии – узнаете этой осенью во время премьеры «Адской кухни» на Новом канале.

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