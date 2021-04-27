Кто прошел в финал «Від пацанки до панянки»

Педагоги определились с претендентками на победу в пятом сезоне реалити, которое показывает Новый канал

В шаге от финала ученицы Школы леди реалити «Від пацанки до панянки» вернулись в детство. Они встретились с маленькими девочками, которые так похожи на них. Каждая напомнила им об отношениях в семье. Было много слез, боли и сожаления.

– Эта неделя – одна из самых трудных во всем учебном процессе, – рассказывает первый заместитель директора Школы леди Екатерина Виноградова. – Ведь мы хотим, чтобы после проекта девушки продолжили общение со своими родными на совершенно другом уровне – доверия и любви.

Жила с девушкой и ее ребенком: пацанка Лера #Ким Парыгина – откровенно об отношениях

Ученицам устроили встречу с родителями. Во время каждой они говорили о самых болезненных проблемах. Психолог реалити Нового канала Наталья Борисова помогла им коммуницировать друг с другом, высказывать свои обиды и, самое главное, научила прощать.

Неделя выдалась непростой и для педагогов Школы леди, которые должны были озвучить имя тройки финалисток реалити.

– Нам было непросто выбрать, поэтому решили провести экспресс-совещание, – говорит директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Мы сделали сложный выбор и назвали имена двух финалисток. Это Лера #Чича Ткаченко и Ирина #Бакуля Бакулина.

Кто станет третьей финалисткой, узнаем в следующий понедельник в последнем выпуске сезона «Від пацанки до панянки» в 19:00 на Новом канале. Также в следующем выпуске вы узнаете имя победительницы пятого сезона реалити. Включайте, чтобы не пропустить грандиозный выпускной в Школе леди.