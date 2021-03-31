Как понять, что твое окружение токсично? Основные сигналы

Пятый сезон реалити «Від пацанки до панянки», которое Новый канал показывает по понедельникам в 19:00, пересек экватор. Зрители уже познакомились с его участницами и узнали об их сверхсложных судьбах. Тяжелое детство, алкоголь, наркотики… Им легче залить проблему пивом, чем искать пути решения. Но такими они стали не по собственному желанию. Большую роль в этом сыграло их окружение – родители, опекуны, псевдодрузья, которые просто не дали девушкам шанса выбрать другую жизненную дорогу.

– Токсичность… В последнее время мы довольно часто слышим это слово, но не всегда полностью понимаем его значение. Давайте разбираться, – отметила Алена Кривуляк, координатор Национальной горячей линии «Ла Страда». – Кто же такой токсичный человек? Это человек, который отравляет жизнь других. Конечно, отравляет не физически, а морально – портит настроение, занижает самооценку, провоцирует на негативные эмоции. К сожалению, токсичными могут быть родители, друзья, любимый или любимая… Люди, с которыми проводим больше времени, делимся своими тайнами и эмоциями, доверяем и поддерживаем. Часто мы просто не замечаем, или не хотим замечать то негативное влияние, которое они на нас оказывают.

Как понять, что твое окружение токсично?

Научиться распознавать токсичных людей – жизненно важно, но задача эта не из легких. Именно поэтому мы обратились к Алене Кривуляк, координатору Национальной горячей линии «Ла Страда», сотрудничество с которой помогло проекту «Від пацанки до панянки» спасти 200 человеческих жизней за одну ночь. Она рассказала, какие сигналы указывают на то, что твои друзья – фейк, и тебе пора сменить окружение:

После общения или прогулки с друзьями или подругами ты чувствуешь себя, как выжатый лимон, а твое настроение резко ухудшается. Твой друг или подруга всегда много говорят и не дают тебе вставить слово во время вашего общения. Твой друг или подруга бестактны в разговоре с тобой, а иногда позволяют себе пренебрежительное отношение к тебе. Твой друг или подруга всегда и во всем тебя обвиняют. Когда есть какой-то конфликт или ссора, они говорят, что вина лежит на тебе. Твой друг или подруга систематически портят тебе настроение. Твой друг или подруга часто манипулируют тобой. Твой друг или подруга часто обесценивают тебя, не верят в тебя и говорят, что ты ничего не стоишь. С такими друзьями ты часто чувствуешь себя виноватым, даже если на самом деле твоей вины нет. Твой друг или подруга постоянно на что-то или на кого-то жалуются и любят перекладывать ответственность за себя на других людей, в том числе и на тебя. Твой друг или подруга любят, когда все «по их», ведь их основной мотив – манипулирование и тотальный контроль. Твой друг или подруга постоянно давят на тебя. Твой друг или подруга часто не доверяют тебе, даже когда для этого нет причин.

Если ты часто расстраиваешься, плачешь, чувствуешь себя уставшим после общения с тем или другим человеком/людьми. Если тебе постоянно диктуют свои правила, которым ты должен следовать (хотя на самом деле – не должен), а ты, в свою очередь, пытаешься выполнять их, только чтобы не огорчить кого-то. Все это указывает на токсичные отношения. Стоит хорошенько подумать, устраивает ли такое общение, ведь оно разрушает тебя и твою внутреннюю гармонию – часто незаметно, но целенаправленно.

ПАМЯТКА. Если кажется, что тебя никто не понимает, если ты запутался и не знаешь, что делать дальше, даже если тебе просто грустно и тоскливо, в любое время дня и ночи обращайся на Национальную горячую линию для детей и молодежи «Ла Страда-Україна»:

По номерам: 0-800-500-225 (бесплатно с мобильных и стационарных номеров телефонов по всей территории Украины) или 116111 (бесплатно со всех мобильных телефонов по всей территории Украины). Линия работает по будням с 12:00 до 20:00. Если по каким-то причинам ты не можешь позвонить, можно воспользоваться мессенджерами и социальными сетями (все электронные каналы работают круглосуточно):

Facebook – https://www.facebook.com/childhotline.ukraine

Instagram – childhotline_ua

Telegram – CHL116111

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