Как понять, что твое окружение токсично? Основные сигналы
Пятый сезон реалити «Від пацанки до панянки», которое Новый канал показывает по понедельникам в 19:00, пересек экватор. Зрители уже познакомились с его участницами и узнали об их сверхсложных судьбах. Тяжелое детство, алкоголь, наркотики… Им легче залить проблему пивом, чем искать пути решения. Но такими они стали не по собственному желанию. Большую роль в этом сыграло их окружение – родители, опекуны, псевдодрузья, которые просто не дали девушкам шанса выбрать другую жизненную дорогу.
– Токсичность… В последнее время мы довольно часто слышим это слово, но не всегда полностью понимаем его значение. Давайте разбираться, – отметила Алена Кривуляк, координатор Национальной горячей линии «Ла Страда». – Кто же такой токсичный человек? Это человек, который отравляет жизнь других. Конечно, отравляет не физически, а морально – портит настроение, занижает самооценку, провоцирует на негативные эмоции. К сожалению, токсичными могут быть родители, друзья, любимый или любимая… Люди, с которыми проводим больше времени, делимся своими тайнами и эмоциями, доверяем и поддерживаем. Часто мы просто не замечаем, или не хотим замечать то негативное влияние, которое они на нас оказывают.
Как понять, что твое окружение токсично?
Научиться распознавать токсичных людей – жизненно важно, но задача эта не из легких. Именно поэтому мы обратились к Алене Кривуляк, координатору Национальной горячей линии «Ла Страда», сотрудничество с которой помогло проекту «Від пацанки до панянки» спасти 200 человеческих жизней за одну ночь. Она рассказала, какие сигналы указывают на то, что твои друзья – фейк, и тебе пора сменить окружение:
- После общения или прогулки с друзьями или подругами ты чувствуешь себя, как выжатый лимон, а твое настроение резко ухудшается.
- Твой друг или подруга всегда много говорят и не дают тебе вставить слово во время вашего общения.
- Твой друг или подруга бестактны в разговоре с тобой, а иногда позволяют себе пренебрежительное отношение к тебе.
- Твой друг или подруга всегда и во всем тебя обвиняют. Когда есть какой-то конфликт или ссора, они говорят, что вина лежит на тебе.
- Твой друг или подруга систематически портят тебе настроение.
- Твой друг или подруга часто манипулируют тобой.
- Твой друг или подруга часто обесценивают тебя, не верят в тебя и говорят, что ты ничего не стоишь.
- С такими друзьями ты часто чувствуешь себя виноватым, даже если на самом деле твоей вины нет.
- Твой друг или подруга постоянно на что-то или на кого-то жалуются и любят перекладывать ответственность за себя на других людей, в том числе и на тебя.
- Твой друг или подруга любят, когда все «по их», ведь их основной мотив – манипулирование и тотальный контроль.
- Твой друг или подруга постоянно давят на тебя.
- Твой друг или подруга часто не доверяют тебе, даже когда для этого нет причин.
Если ты часто расстраиваешься, плачешь, чувствуешь себя уставшим после общения с тем или другим человеком/людьми. Если тебе постоянно диктуют свои правила, которым ты должен следовать (хотя на самом деле – не должен), а ты, в свою очередь, пытаешься выполнять их, только чтобы не огорчить кого-то. Все это указывает на токсичные отношения. Стоит хорошенько подумать, устраивает ли такое общение, ведь оно разрушает тебя и твою внутреннюю гармонию – часто незаметно, но целенаправленно.
ПАМЯТКА. Если кажется, что тебя никто не понимает, если ты запутался и не знаешь, что делать дальше, даже если тебе просто грустно и тоскливо, в любое время дня и ночи обращайся на Национальную горячую линию для детей и молодежи «Ла Страда-Україна»:
- По номерам: 0-800-500-225 (бесплатно с мобильных и стационарных номеров телефонов по всей территории Украины) или 116111 (бесплатно со всех мобильных телефонов по всей территории Украины). Линия работает по будням с 12:00 до 20:00. Если по каким-то причинам ты не можешь позвонить, можно воспользоваться мессенджерами и социальными сетями (все электронные каналы работают круглосуточно):
- Facebook – https://www.facebook.com/childhotline.ukraine
- Instagram – childhotline_ua
- Telegram – CHL116111
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